Champions League : Erling Haaland ballert weiter! BVB gewinnt in Sevilla

Borussia Dortmund hat sich eine gute Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League erarbeitet. Beim FC Sevilla kamen die Schwarzgelben zu einem 3:2-Erfolg. Vor allem dank Erling Haaland.

Der BVB erwischte in Andalusien alles andere als einen Start nach Maß. Flügelstürmer Suso brachte die Hausherren bereits in der 7. Spielminute in Führung.

Mo Dahoud konterte keine Viertelstunde nach dem Rückstand und stellte nach Vorarbeit von Erling Haaland mit einem sehenswerten Fernschuss den Ausgleich her.