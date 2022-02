Borussia Dortmund : Erling Haaland: BVB-Boss spricht über Entscheidungsgerücht

Auf dem Platz sorgt Erling Haaland momentan nicht für Aufsehen. Dennoch beherrscht der Superstar von Borussia Dortmund die Schlagzeilen. Von Haalands Seite wird eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft noch in dieser Woche wahrscheinlich nicht ausgehen.

Hans-Joachim Watzke hat auf die Spekulation reagiert, nach der Erling Haaland noch in dieser Woche eine Entscheidung darüber treffe, für welchen Verein er ab der kommenden Saison spielen werde.

Alles werde "sich sicher in den nächsten Wochen, vielleicht ein Monat, vielleicht sechs Wochen, klären", sagt der Dortmunder Geschäftsführer bei RTL/ntv. Watzkes Ausführung diesbezüglich ist also nicht zu entnehmen, dass Haaland schon an diesem Freitag final über seine Zukunft entscheiden wird.