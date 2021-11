Borussia Dortmund : Erling Haaland: BVB-Verbleib möglich? Papa Alf-Inge gerät ins Schwärmen

Die europäische Elite streitet sich darum, wer ab der kommenden Saison Erling Haaland in seinem Kader haben darf. Im Zuge der Entscheidung, welcher Klub es denn werden wird, hat auch Vater Alf-Inge ein großes Wort mitzusprechen. Offenbar muss es aber nicht unbedingt weg von Borussia Dortmund gehen.

Für die festgeschriebene Summe zwischen 75 und 90 Millionen Euro darf Erling Haaland Borussia Dortmund im Sommer kommenden Jahres verlassen. Sein Abgang galt bisher als verbrieft. Alf-Inge Haaland, gemeinsam mit Mino Raiola verantwortlich für die Belange seines Filius, schwärmt jedenfalls vom BVB.

"Wenn wir hinter uns blicken, dann sieht man dieses große Stadion. Normalerweise sind hier 82.000 Zuschauer", so Alf-Inge beim norwegischen TV-Sender TV2. "Er ist in einem fantastischen Klub. Wir nehmen die Dinge, wie sie kommen." Bisher galt der BVB gegenüber der Konkurrenz, die um Haalands Spielrecht wirbt, als chancenlos. So ganz hoffnungslos scheint der Fall allerdings nicht.