Haaland-Klausel länger gültig? BVB nimmt 4 Jungstars als Nachfolger ins Visier

Erstgenannter kommt mit seinen 21 Jahren in dieser Saison beispielsweise auf 24 Torbeteiligungen. Für Okafor würden im Falle eines Wechsels wahrscheinlich 20 bis 25 Millionen Euro fällig werden.

Mit Karim Adeyemi sollen die Schwarz-Gelben bereits fast alles unter Dach und Fach gebracht haben. Der RB-Angreifer könnte nach Sport1-Informationen jedoch einen seiner Teamkameraden mit in den Pott bringen. Mit Noah Okafor und Benjamin Sesko besitzt Salzburg zwei weitere vielversprechende Mittelstürmer.

Noch mehr Geld müsste der BVB für Hugo Ekitike in die Hand nehmen. Der Franzose spielt bei Stade Reims groß auf und wäre höchstens für 35 bis 40 Millionen Euro aus seinem bis 2024 gültigen Vertrag herauszukaufen. Ein weiterer Knackpunkt: Ekitike sieht seine Zukunft in England und nicht in der Bundesliga.