Borussia Dortmund : Chelsea plant Anlauf bei Erling Haaland - Chancen auf Erfolg gering

Um Erling Haaland ergaben sich am Montag neuerliche Wechselgerüchte, diesmal in England. Wie alle anderen Klubs wird auch der angeblich interessierte FC Chelsea im Sommer von Borussia Dortmund zurückgewiesen.

Das Portal THE ATHLETIC behauptet, der FC Chelsea sei bereit, im Sommer 2021 den nächsten Transferrekord aufzustellen und Haaland an die Stamford Bridge zu holen. Bisher teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte ist Kai Havertz, dessen Ablöse sich auf bis zu 100 Millionen Euro erhöhen kann.

Wechselspekulationen um Erling Haaland werden zwar nicht mehr so häufig frequentiert. Man darf aber davon ausgehen, dass mindestens einmal in der Woche einem Verein gesteigertes Interesse nachgesagt wird.

Der 20-Jährige hat sich allerdings, so wurde bereits berichtet, eine Ausstiegsklausel gesichert. Diese greift aber sehr wahrscheinlich erst im Sommer 2022, so dass die Ablöse nach Ablauf der aktuellen Saison frei verhandelbar wäre.

In seinem ersten BVB-Jahr kommt Haaland auf die unglaubliche Quote von 35 Toren in 35 Pflichtspielen. In der schwarz-gelben Vereinsführung geht man derweil nicht davon aus, dass der Norweger demnächst Wechselabsichten vortragen könnte.