Bundesliga Erling Haaland: Diese Bundesligaspieler wechselten für noch mehr Geld in die Premier League

Manchester City überweist in den nächsten Wochen 60 Millionen Euro an Borussia Dortmund, um Erling Haaland ins Etihad Stadium zu locken. Der Norweger ist aber bei Weitem nicht der teuerste Profi, der aus der Bundesliga nach England wechselte.

In den letzten Jahren hat sich die Premier League vor allem für Borussia Dortmund zu gleichen Teilen als Segen und Fluch erwiesen. So hat die englische Elite dem Ruhrpott-Klub zahlreiche Leistungsträger abgejagt. Kleines Trostpflaster: Der BVB wurde für die Abgänge überaus angemessen entlohnt.

So verließ Jadon Sancho die Schwarz-Gelben vor der aktuellen Saison in Richtung Manchester. United blätterte für den Angreifer 85 Mio. Euro hin, der damit zum teuersten Transfer aus der Bundesliga in die Premier League wurde. Nach Kai Havertz, der Leverkusen 2020 für ca. 82 Mio. Euro verließ, um sich Chelsea anzuschließen, steht auf dem dritten Platz im Übrigen erneut ein ehemaliger Dortmunder.

Der FC Chelsea sicherte sich die Dienste von Christian Pulisic 2019 für umgerechnet 68 Mio. Euro. Seitdem hatte der US-Amerikaner allerdings mit starken Formschwankungen zu kämpfen, weshalb seine Einsatzzeiten an der Stamford Bridge nicht an seine BVB-Zeit heranreichen.