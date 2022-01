Borussia Dortmund : Erling Haaland: Erlaubte er sich einen Spaß mit spanischen Fans?

Über kaum einen anderen Spieler wird derzeit mehr berichtet, als über Erling Haaland. Bleibt er in Dortmund oder wechselt er doch schon im Sommer zu einem europäischen Top-Klub? Der Norweger war selbst in der Winterpause nicht vor den anhaltenden Gerüchten geschützt. Hat er sich deshalb zu einem Statement verleiten lassen?

Im spanischen Marbella wollte Haaland in ruhiger Umgebung Kraft für die Rückrunde tanken. Vor seinen Anhängern war er jedoch auch dort nicht sicher. Seine Fans bombardierten ihn dermaßen mit Fragen zu seiner Zukunft, dass der Stürmer sie besänftigte.

"Ich werde hier in Spanien spielen." Das soll der BVB-Spieler nach Informationen der AS gesagt haben, um die Menge zum Verstummen zu bringen. Haalands Berater soll in der jüngeren Vergangenheit Kontakt zu Real Madrid und dem FC Barcelona gesucht haben. Dass sein Klient in der nächsten Saison in La Liga aufläuft, dürfte allerdings noch nicht sicher feststehen.