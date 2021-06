Borussia Dortmund : Erling Haaland: FC Chelsea erwägt BVB-Tauschdeal mit Tammy Abraham

Obwohl Borussia Dortmund schon mehrfach öffentlich verkündet hat, Erling Haaland in diesem Sommer nicht verkaufen zu wollen, werden immer wieder Spekulationen um dessen Wechsel angestellt. Der FC Chelsea könnte Tammy Abraham verrechnen.

Der FC Chelsea soll erste Gespräche über einen Transfer von Erling Haaland gestartet haben. Die Daily Mail, die davon berichtet, merkt im Zuge dessen jedoch selbst an, dass es sich als schwierig erweisen könnte, den Blockbusterwechsel zu realisieren.

Dem Bericht zufolge würde Haaland ein Wechsel zum Champions-League-Sieger und Trainer Thomas Tuchel reizen. Überdies sei der Name Tammy Abraham in den Gespräche gefallen. Der Stürmer ist unter Tuchel nur Reservist und könnte in den Haaland-Deal eingerechnet werden.

Tuchel soll gegenüber der Chelsea-Direktorin Marina Granovskaia und Besitzer Roman Abramovich klar geäußert haben, dass ein erfolgreicher Mittelstürmer für Chelseas Fortschritt und eine nachhaltige Herausforderung für Manchester City von größter Bedeutung ist.