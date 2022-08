Bundesliga Erling Haaland: "Ich vermisse den BVB"

Erling Haaland avancierte mit seinem Doppelpack am vergangenen Wochenende zum Matchwinner für seinen neuen Klub Manchester City. Mit der Zeit bei Borussia Dortmund hat er noch nicht ganz abgeschlossen.

"Es war schön den Sieg zu sehen, die Stimmung im Fernsehen klang wirklich gut. Ich vermisse Dortmund, es war eine fantastische Zeit", sagte Haaland in einem Gespräch am Sonntag. "Ich wünsche dem BVB alles Gute. Ich habe immer noch Kontakt zu meinen alten Teamkollegen. Wie du siehst lächle ich, weil es mir sehr viel bedeutet."

Glücklicher könnte Erling Haaland nach dem Wochenende nicht sein, zumindest aus sportlicher Sicht. Am Samstagabend verfolgte er den 1:0-Sieg seines Ex-Klubs Borussia Dortmund im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Sein Herz hängt noch immer am BVB.

Bei seinem ersten Spiel in der Premier League für Manchester City hatte Haaland gleich mal aufgezeigt, was dem englischen Fußball so bevorstehen könnte. Beim 2:0-Sieg im Auswärtsspiel gegen West Ham United erzielte Haaland beide Treffer.