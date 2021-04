Borussia Dortmund : Erling Haaland: Irre Forderungen an Barça? Mino Raiola dementiert deutlich

Schnell verbreiteten sich am Sonntag Gerüchte von grotesken Forderungen, die Mino Raiola für einen Wechsel seines Starklienten Erling Haaland an den FC Barcelona stellen soll. Der Berater kanzelt diese nun als Fake News ab.

Mino Raiola hat deutlich auf die jüngste Berichterstattung um einen möglichen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona reagiert. "Fake News reisen schnell und weit", schreibt der umtriebige Starberater auf seinem Twitter-Account und nimmt damit Stellung zu veröffentlichten Zahlen des katalanischen Radionetzwerks RAC1.

Der Journalist Gerard Romero enthüllte detaillierte Informationen von angeblichen Forderungen der Haaland-Seite, die an Barça für den Fall eines Wechsels gestellt werden.

Dabei war die Rede von einem Beraterhonorar über 20 Millionen Euro. Selbige Summe soll in Form eines Handgelds an Vater Alf-Inge Haaland übergehen. Dem verrückten Zahlenwerk noch nicht genug, berichtet Romero von einem geforderten Jahresgehalt in Höhe von 30 Millionen Euro.