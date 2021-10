Borussia Dortmund : Erling Haaland: Kumpel von seinem Dad will ihn zu ManCity lotsen

Die Bundesliga wird sich im Sommer aller Voraussicht nach von Erling Haaland verabschieden müssen. Zahlreiche europäische Top-Klubs jagen den Angreifer. Ein Freund seines Vaters würde es begrüßen, wenn der Sohnemann in die Fußstapfen seines alten Herrn trete.

Im Interview mit der Sun sprach Goater davon, dass er seinem Lieblingsverein dabei gerne unter die Arme greifen würde. "Wenn sie wollen, dass ich mit Alf spreche, werde ich tun, was ich kann."

Shaun Goater genießt auch heute noch Kultstatus bei seinem ehemaligen Verein Manchester City. In seiner Zeit bei den Citizens spielte er für drei Jahre unter anderem mit Alf-Inge Haaland zusammen. Bis heute verbindet die beiden Veteranen eine Freundschaft, die im nächsten Jahr den spektakulärsten Transfer des Sommers einleiten könnte.

Denn er weiß, was Haaland für eine Eroberung darstellt. "Er wäre ein herausragender Transfer, weil er jung ist, eine unglaubliche Trefferquote in Europa hält und ich denke, dass er sich schnell an die Premier League anpassen könnte."