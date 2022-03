Borussia Dortmund : Erling Haaland: ManCity-Wechsel nur mit erneuter Ausstiegsklausel?

Erling Haaland ist momentan der Name, der am häufigsten in der Gerüchteküche diskutiert wird. Eine Ausstiegsklausel ermöglicht seinen Sommerwechsel, Manchester City soll sich in der Pole Position befinden. Offenbar will sich der BVB-Star erneut die Option sichern, vorzeitig wechseln zu können.