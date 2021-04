Borussia Dortmund : Erling Haaland: Mino Raiola lenkt ein – zumindest vorerst

Borussia Dortmund will Erling Haaland (20) nicht verkaufen. Daran ändert auch die jüngste Gesprächsreise von Mino Raiola zu Barça und Real Madrid nichts. Der Star-Berater lenkt ein. Zumindest vorerst.

Der berühmte Spielervermittler erklärte gegenüber SPORT1, dass es keinerlei Probleme mit den Verantwortlichen der Schwarzgelben gebe. Die Beziehung zu Michael Zorc, Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl sei "nach wie vor gut."

"Es gibt keinen Krieg zwischen uns und dem BVB - absolut nicht", so der Berater von Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic und Co. weiter. Der BVB habe in Gesprächen klargemacht, dass sie Haaland im Sommer nicht verkaufen werden.

"Der BVB war sehr klar in seinen Ansichten. Das ist für uns okay", betont der 53-jährige Agent. Er respektiere diese Haltung, sei aber "nicht der gleichen Auffassung." Damit dürfte vorerst Ruhe in der Causa Haaland herrschen.