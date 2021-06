Borussia Dortmund : "Erling Haaland passt besser nach Spanien als nach England"

"Ich denke, Haaland wäre besser für einen der großen Vereine in Spanien geeignet", erklärte der ehemalige englische Nationalspieler gegenüber bettingOdds.com.

Haaland sei ein sehr körperlicher Spieler, womit er in der Bundesliga auch viele Gegenspieler schikanieren könne, in der Premier League werde der Mittelstürmer damit aber niemanden beeindrucken: "In Spanien kann man das machen, aber in der Premier League nicht."

Auf der Insel gebe es schließlich viele körperlich starke Spieler, so Barnes. "Wenn Haaland nach England wechselt, wird er zum Beispiel einem Innenverteidiger von Brighton keine Angst einjagen. Daher denke ich, dass er in La Liga größeren Einfluss nehmen könnte."

Real Madrid und FC Barcelona sind ebenfalls an dem Norweger interessiert, beide spanischen Giganten leiden allerdings enorm unter den finanziellen Folgen der Corona Pandemie.

Es gab zwar Gespräche mit Haalands Berater Mino Raiola vor Ort in Katalonien und Spaniens Hauptstadt, allerdings ist keiner der beiden Klubs in der Lage, eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich auszugeben und Haaland zu verpflichten.