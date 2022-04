Borussia Dortmund : Erling Haaland: Passt er zu ManCity? England-Experte hat Zweifel

Manchester City soll der Favorit auf die Verpflichtung von Borussia Dortmunds Superstar Erling Haaland (21) sein. Ex-Liverpool-Profi Didi Hamann glaubt nicht so recht an einen Transfer des Norwegers in den blauen Teil Manchesters.

"Ich glaube das erst, wenn die Tinte trocken ist. Denn Guardiola hat vor einigen Jahren Ibrahimovic aus Barcelona weggeschickt und hat Lewandowski in München auf die Seite gestellt. Ich glaube, der will gar nicht mit so einem Stürmer spielen", erklärte der ehemalige deutsche Nationalspieler (59 Spiele) im Interview mit der Bild.

Manchester City habe immer so viel Ballbesitz, dass sich die Gegner stets im eigenen Strafraum einigeln würden, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, so Hamann weiter. In Gabriel Jesus habe City zwar einen Mittelstürmer, der komme aber meist auf dem Flügel zum Einsatz. Guardiola spiele "mit Foden, mit Sterling, mit Grealish und hat Bedenken, Jesus vorne spielen zu lassen."

