Borussia Dortmund : Erling Haaland sieht den BVB gut gewappnet für die neue Saison

Im Testspiel gegen Athletic Bilbao (0:2), das Borussia Dortmund im Rahmen seines Trainingslagers in der Schweiz absolvierte, stand Erling Haaland erstmals wieder auf dem Platz. Im St. Galler Kybunpark bekam der Dortmunder Superstar ein Mandat in der Startelf, blieb aber nach dem Pausenpfiff in der Kabine.

"Es ist schön, zurück zu sein und mein erstes Spiel der Vorbereitung zu spielen", resümierte Haaland den ersten persönlichen Härtetest nach seinem Sommerurlaub.

"Das Ergebnis war natürlich nicht gut, aber darum geht es auch nicht. Natürlich wollen wir gewinnen, aber zu laufen, mit der Mannschaft zu spielen und Abläufe einzuüben, ist gut. Denn in zwei Wochen geht die Saison wieder los und darauf werden wir gut vorbereitet sein."

Der durch zahlreiche EM-Fahrer ohnehin arg dezimierte Dortmunder Kader hat nach dem Spiel gegen Bilbao zwei weitere angeschlagene Spieler zu verzeichnen. Marius Wolf und der erst 16-Jährige Jamie Bynoe-Gittens mussten verletzt den Platz verlassen und fallen vorerst aus.