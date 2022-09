Champions League Erling Haaland spricht über "emotionales" Wiedersehen mit dem BVB

Erling Haaland (22) hatte im Trikot von Borussia Dortmund zweieinhalb Jahre die gegnerischen Defensivspieler zur Verzweiflung gebracht. Am Mittwoch trat er erstmals gegen die alten Mannschaftskollegen an. Ein besonderer Moment.

Borussia Dortmund hat eine unnötige Niederlage bei Manchester City kassiert. Am zweiten Champions-League-Spieltag hatte die Mannschaft von Edin Terzic die Sky Blues im eigenen Stadion am Rand einer Niederlage nach dem Treffer von Jude Bellingham (56.).

Der Leistung seiner Ex-Kollegen zollt der Sturmtank Respekt. " Dortmund war sehr gut. Eines der besten Spiele, an das ich mich in den letzten zwei Jahren erinnern kann", so der 22-Jährige, der für City nun in wettbewerbsübergreifend in neun Partien hervorragende 13 Tore erzielt hat.