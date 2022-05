Erling Haaland: Streit um Ausstiegsklausel vereitelte Transfer zu Man United

Ole Gunnar Solskjaer, damaliger Trainer von Manchester Untited, ist schon immer ein großer Fan von Erling Haaland gewesen. Der Norweger bemühte sich im Januar 2020 sehr um den Stürmer, der zu diesem Zeitpunkt noch für RB Salzburg kickte. Mit seinem Landsmann im Team wollte der Coach die Red Devils wieder zu früherer Stärke zurückführen.

Haalands am 30. April verstorbener Berater, Mino Raiola, bestand in den Verhandlungen mit Manchester auf eine Ausstiegsklausel, die der Traditionsklub jedoch unter keinen Umständen absegnen wollte. Und da kam dann der BVB ins Spiel, der mehr Kompromissbereitschaft an den Tag legte.