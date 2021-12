Borussia Dortmund : Erling Haaland: Tendenz-Treffen im Januar – BVB hat zwei mögliche Nachfolger im Visier

Im Dezember haben sich Borussia Dortmund in Person von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Mino Raiola schon mal wegen Erling Haaland (21) ausgetauscht. Im Januar steht laut Sport Bild die nächste Zusammenkunft an. Und die ist womöglich richtungsweisend.

Am Ende des Gesprächs soll im Idealfall eine Tendenz erkennbar sein, wie Haaland seine Zukunft plant. Der BVB will seinen Superstar mit rund 16 Millionen Euro Gehalt von einem weiteren Jahr an der Strobelallee überzeugen. Auch Sponsor Puma will bekanntermaßen seinen Teil dazu beitragen, um Haaland zum Verbleiben zu bewegen.