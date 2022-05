Borussia Dortmund Erling Haaland wechselt zu ManCity – die Hintergründe zum Monster-Deal

Erling Haaland erhält nach Informationen des italienischen Transfer-Insiders Fabrizio Romano im Etihad Stadium einen Vertrag bis 2027. Anders als teilweise berichtet, wird er bei Manchester City nicht die Gehaltsstruktur durcheinanderbringen.

Haaland verdient genauso viel wie de Bruyne

Der Norweger soll ebenso viel verdienen wie Superstar Kevin de Bruyne. Der belgische Nationalspieler bringt seit seiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr 350.000 Pfund pro Woche und damit umgerechnet knapp 21 Millionen Euro pro Jahr nach Hause.

Haaland und ManCity sind sich Romano zufolge mündlich bereits seit drei Wochen einig gewesen. Am Montag wurde dann Nägel mit Köpfen gemacht. In Brüssel absolvierte der Norweger den Medizincheck. In den kommenden Tagen soll die Verpflichtung offiziell gemacht werden.