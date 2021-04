Borussia Dortmund : Nach Treffen mit Barça und Real: Hat Erling Haaland bereits ein Haus in Spanien?

Erling Haaland (20) will Borussia Dortmund im Sommer Medienberichten zufolge verlassen. Als Ziel hat sich der bullige Mittelstürmer offenbar die Primera Division ausgeguckt.

Wie DEPORTES CUATRO in Erfahrung gebracht haben will, wurde Borussia Dortmund von Haaland bereits über den Abschiedswunsch informiert. Bei dieser Gelegenheit soll der Norweger erklärt haben, dass er sich bereits ein Haus in Spanien zugelegt habe.

Das Anwesen soll sich an der spanischen Südküste in Marbella befinden. Von dort aus sind es gerade einmal 580 Kilometer nach Madrid, wo Real Madrid um Haalands Dienste buhlt, sollte Kylian Mbappe (22, Vertrag bis 2022) von Paris Saint-Germain zu haben sein.

Barcelona ist ebenfalls beinahe um die Ecke der andalusischen Küstenstadt. 1000 Kilometer liegen zwischen dem Camp Nou und Marbella.

Barça soll Haaland als bevorzugte Option auf der Mittelstürmer-Position auserkoren haben. Am Donnerstag kam es zu Gesprächen zwischen Berater Mino Raiola und Präsident Joan Laporta in Barcelona.