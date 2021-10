Borussia Dortmund : Erling Haaland zum FC Chelsea? Thomas Tuchel lässt aufhorchen

Der FC Chelsea soll einer der Klubs sein, die ganz genau im Blick haben, was Erling Haaland so veranstaltet. "Wir haben ein paarmal über Erling Haaland gesprochen, auch in der Transferperiode", bestätigt Thomas Tuchel in der Sport Bild, dass er sich mit seinen Bossen über eine mögliche Verpflichtung des BVB-Stars ausgetauscht hatte.

Ein Transfer kam aber bekanntermaßen nicht zustande. Auch, weil es laut Tuchel "dann aber absolut unrealistisch und überhaupt nicht machbar" erschien. "Wir sprechen natürlich regelmäßig drüber, weil er ein fantastischer Spieler ist und die prägende Figur bei Dortmund, die in der Champions League ein großer Rivale für uns sind, klar."