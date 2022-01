Borussia Dortmund : Ersatz für Erling Haaland: BVB interessiert sich für Luka Jovic

Kommt es nicht zu einer unerwarteten Wendung, wird Erling Haaland Borussia Dortmund im Anschluss an diese Saison verlassen. Der BVB hat deshalb den Markt im Blick. Luka Jovic von Real Madrid soll zu den Kandidaten gehören.

In der Bundesliga genießt Luka Jovic aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt noch immer einen hervorragenden Ruf. Laut der spanischen Onlinezeitung Okdiario befindet sich der Ersatzmann von Real Madrid im Visier von Borussia Dortmund, das wiederum nach einem hochkarätigen Stürmer sucht.

Gerüchte um einen Jovic-Abgang sind erstens nicht neu, und zweitens waren auch die Dortmunder schon mal interessiert. Im Sommer 2020 entschied sich der an der Concha Espina auch in dieser Saison glücklose Angreifer aber für einen Verbleib in der spanischen Landeshauptstadt.

Real Madrid interessiert sich für Erling Haaland

Real soll zu den Haaland-Interessenten gehören, was Jovic bei dessen Ankunft in der Hackordnung noch mal nach hinten fallen lassen würde. Und auch der mögliche ablösefreie Wechsel von Kylian Mbappe, der in Madrid oberste Priorität genießt, würde Jovics Situation nicht gerade einfacher machen.

Die Bilanz des serbischen Nationalspielers nach zweieinhalb Jahren ist äußerst dürftig. Jovic erzielte bisher erst drei Tore, was die über 60 Millionen Euro Ablöse in keiner Weise rechtfertigt. Während seiner zwischenzeitlichen Rückkehr nach Frankfurt wusste Jovic ebenfalls nicht zu überzeugen.