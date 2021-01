Borussia Dortmund : Erster BVB-Abgang steht fest – Oranje-Juwel Julian Rijkhoff im Anflug

Borussia Dortmund und Jeremy Toljan gehen wohl endgültig getrennte Wege. Auf der Seite der Neuzugänge werden sich die Schwarzgelben indes Medienberichten zufolge in den Niederlanden bedienen.

Jeremy Toljan wechselt fix zu US Sassuolo­. Das berichtet die BILD. Demnach hat der Außenverteidiger in der laufenden Saison bereits die vertraglich vereinbarte Anzahl von Pflichtspielen erreicht, die das Leihgeschäft in eine Festanstellung umwandeln.

Der ehemalige U21-Nationalspieler war 2017 für knapp fünf Millionen Euro aus Hoffenheim nach Westfalen gewechselt. Nach nur 23 Pflichtspielen in eineinhalb Jahren vereinbarte der BVB im Frühjahr 2019 eine Ausleihe mit Celtic Glasgow.

Seit Sommer 2019 steht Toljan bei Sassuolo unter Vertrag. Seitdem absolvierte er 40 Partien für den italienischen Erstligisten.