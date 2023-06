Ex-BVB-Ass Marc Bartra träumt von Rückkehr zu früherem Klub

Für Marc Bartra könnte in diesem Sommer der zweite Wechsel innerhalb eines Jahres anstehen. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund sitzt nach nur einer Saison bei Trabzonspor schon wieder auf gepackten Koffern. Nach seinem Abschied würde er offenbar gern auf alte Bekannte treffen.

Trotz eines Vertrages bis 2025 könnten Verein und Spieler demnächst aber getrennte Wege gehen. Trabzonspor kämpft mit wirtschaften Problemen und ist daher auf Transfererlöse angewiesen. Einen Verkauf ihrer Stars müssen die Verantwortlichen aus diesem Grund stets in Erwägung ziehen.

Bartra wechselte im August 2022 für 1,25 Millionen Euro von Betis Sevilla zu Trabzonspor. In der Türkei stieg der Innenverteidiger prompt zum Stammspieler auf und wusste offensichtlich durchaus zu überzeugen, auch wenn das Team die Spielzeit auf einem ernüchternden sechsten Platz beendete.

Mit seinem Bestreben rennt der Spanier gewiss offene Türen ein, da Real Betis momentan auf der Suche nach einem geeigneten Innenverteidiger ist. Für Bartra spricht, dass er sich nicht erst in Andalusien eingewöhnen müsste, da er schon von 2018 bis 2022 in Sevilla kickte. In seiner letzten Saison feierte der Verteidiger dort sogar den Gewinn des spanischen Pokals.

