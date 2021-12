Borussia Dortmund : Ex-BVB-Ass Shinji Kagawa vor Rückkehr in die Heimat?

Shinji Kagawa und PAOK Saloniki könnten in Kürze getrennte Wege gehen. Der eigentlich bis zum Saisonende datierte Vertrag des 32-Jährigen soll vorzeitig aufgelöst werden.

Griechischen Medienberichten zufolge sind die Tage von Shinji Kagawa in Thessaloniki gezählt. Laut Sport24 zieht es den Japaner womöglich zurück in die Heimat. Ex-Verein Cerezo Osaka soll an einer Verpflichtung interessiert sein.

In Osaka wurde der Edeltechniker einst ausgebildet, 2010 wechselte er für 350.000 Euro Ausbildungsentschädigung zu Borussia Dortmund. Dort stieg Kagawa zum international begehrten Offensivspieler auf.