Ex-BVB-Flop Reinier verteilt Spitze gegen Dortmund: "Es sind Dinge passiert…"

Für zwei Jahre war der Brasilianer Reinier (21) an Borussia Dortmund ausgeliehen. Von Erfolg war die Leihe nicht geprägt. Nun hat sich der 21-Jährige in einem Interview erneut zu seiner Zeit in Dortmund geäußert – und sich eine Spitze gegen seinen Ex-Klub nicht verkneifen können.

Zwischen 2020 und 2022 war Reinier Leihspieler von Borussia Dortmund. In zwei Jahren kam er in 39 Einsätzen zum Zug, erzielte dabei lediglich einen Treffer und legte ein Tor vor. Sowohl der BVB als auch Reinier selbst hatten sich sicherlich mehr von der Leihe erhofft.

In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung As hat sich die ehemalige BVB-Leihgabe erneut zu seiner Zeit in Dortmund geäußert. Während er zunächst positive Worte fand: "Es war eine Erfahrung, die mich wachsen ließ, ich habe mit großartigen Fußballern gespielt und viel gearbeitet."

"Ich will ehrlich sein…"

Setzte er anschließend dennoch zur Kritik an und stichelte gegen Schwarz-Gelb: "Aber ich will ehrlich sein: Ich spreche darüber nicht gerne. In dem Verein sind Dinge passiert, von denen nur ich und meine Familie wissen", so der Offensivspieler, der seit Anfang der Saison erneut per Leihe bei Frosinone Calcio unter Vertrag steht.

Schon im September letzten Jahres erinnerte er sich an seine Zeit beim Bundesligisten. In einem Podcast der brasilianischen Zeitung Globo Esporte erzählte er: "Ich konnte mich fußballerisch nicht weiterentwickeln. Ich habe gut trainiert. Leute, deren Namen ich nicht nennen möchte, sagten zu mir: 'Du trainierst wirklich super, Glückwunsch dazu, mach so weiter!' Doch ich habe nicht gespielt, was ich nicht verstehen konnte."

"Es war einfach ein Massaker"

Am Ende habe er "nur noch weg" gewollt – nach seiner Leihe wurde er von seinem Stammverein Real Madrid umgehend an den FC Girona weiterverliehen. Die negative mediale Resonanz auf seine enttäuschende Leihe habe ihm ebenfalls nicht geholfen. "Es war einfach ein Massaker, ich wurde verprügelt. Es war eine sehr schwierige Phase für mich", sagte er weiter.

Verwendete Quellen

AS