Ex-BVB-Jungstar vor Rückkehr in die Bundesliga

Einst galt Koray Günter (29) bei Borussia Dortmund als großes Defensivtalent. Den Durchbruch schaffte er beim BVB allerdings nicht, spielte nur ein einziges Spiel für Schwarz-Gelb. Im Winter könnte der Deutsch-Türke jedoch zurück in die Bundesliga kehren.

Von 2008 bis 2014 stand Koray Günter bei Borussia Dortmund unter Vertrag und galt in seiner Jugendzeit stets als großes Abwehrtalent. Dennoch schaffte er es nicht, sich nachhaltig für die Profis zu empfehlen, kam nur auf einen Einsatz in der ersten Mannschaft des BVB. 2014 wagte er schließlich den Schritt in die Türkei zu Galatasaray Istanbul.

Bundesliga-Klub an Günter interessiert

Nach mehreren Leih-Stationen steht er seit 2020 bei Hellas Verona unter Vertrag und ist noch bis 2025 an die Italiener gebunden. Im Winter könnte der 29-Jährige allerdings wieder den Weg in die Bundesliga finden. Wie Sportbild berichtet, soll Aufsteiger 1. FC Heidenheim an einem Transfer interessiert sein, um sich bei der Mission Klassenerhalt Erfahrung einzuholen.

Sonderlich viel Ablöse dürfte dabei nicht fällig werden. Günter stand in der laufenden Saison noch kein einziges Mal auf dem Platz und besitzt laut transfermarkt.de einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro.