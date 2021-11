Borussia Dortmund : Ex-BVB-Star Mario Götze arbeitet wieder mit alter Berateragentur zusammen

Struth hatte 2013 Götzes spektakulären Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern eingefädelt. Drei Jahre später trennten sich die Wege, um nun wieder gemeinsame Sache zu machen. Struth und Co. sollen schon an Götzes Vertragsverlängerung im September bei der PSV Eindhoven mitgearbeitet haben.

"Mario ist ein Teil meiner Erfolgsgeschichte. Wir haben in der letzten Zeit viel miteinander gesprochen und Strukturen gefunden, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen", so Struth. "Genauso freue ich mich, auch Julian Weigl wieder bei uns an Bord zu haben."