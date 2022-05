Borussia Dortmund Ex-Dortmunder Moritz Leitner vor Rückkehr zur Alten Liebe?

Moritz Leitner (29) verließ seinen Ausbildungsverein 1860 München einst in Richtung Borussia Dortmund. Mittlerweile spielt er in der Schweiz. Einem Medienbericht zufolge bemühen sich die 60er um eine Rückkehr ihres verlorenen Sohnes.

Die Löwen wollten zwar unbedingt zurück in die 2. Bundesliga, scheiterten aber am Ziel Aufstieg. Maximal der vierte Tabellenplatz ist in der Endabrechnung noch drin. Ob die dritte Liga Leitner reizt?

Nach insgesamt fünf Jahren in Dortmund mit Leihgeschäften mit Augsburg und dem VfB Stuttgart heuerte er 2016 bei Lazio Rom an. In der Serie A wurde Leitner allerdings nicht glücklich. Nur zwei Partien stehen in seiner Lazio-Vereinsbilanz.

Es folgte nach nur sechs Monaten die Rückkehr in die Bundesliga, wo sich Leitner dem FC Augsburg anschloss. Über Norwich City landete der ehemalige U21-Nationalspieler im vergangenen Sommer in der Schweizer Super League. Die erhoffte Verstärkung wurde Leitner beim FC Zürich aufgrund von Verletzungs- und Krankheitsproblemen nicht.