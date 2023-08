Exklusiv: Türkischer Verband beobachtet Ex-BVB-Juwel Abu-Bekir El-Zein

Beim BVB aussortiert, in Sandhausen im Aufwind: Abu-Bekir El-Zein - Foto: / Getty Images

Der BVB verkannte vor einem Jahr sein Talent, nun startet Abu-Bekir El-Zein richtig durch. Der türkische Verband schaut mindestens mit einem Auge hin, in der Süper Lig hat der flexible Mittelfeldspieler einen riesigen Markt.

Dass Abu-Bekir El-Zein hervorragend ausgebildet ist, leugnet niemand. Im Nachwuchs von Borussia Dortmund durchlief der heute 20-Jährige sämtliche Altersklassen, wurde 2021/22 deutscher A-Junioren-Meister und kam regelmäßig in der Youth League, der Junioren-Champions-League, zum Einsatz.

Abu-Bekir El-Zein beim BVB ausgebildet, aber ohne Zukunft

El-Zein hatte beim BVB dennoch keine Zukunft. In seiner damaligen Funktion als Technischer Direktor hatte Edin Terzic dem Youngster mitgeteilt, sich eine neue Herausforderung suchen zu müssen. Die fand El-Zein schließlich beim SV Sandhausen, mit dem er in der 2. Bundesliga zunächst wichtige Erfahrung sammelte und nun an seiner Platzreife arbeitet.

"Abu hat sich durch seinen Einsatz und die gute Leistung einen neuen Vertrag verdient. Er ist ein toller Mittelfeldspieler, auf den wir setzen", sagte Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof. El-Zein hatte noch vor der Beginn der Saison einen neuen Vertrag bis 2025 erhalten. Trainer Danny Galm setzt auf El-Zein, der das Potenzial hat, zum neuen Herzstück der Kurpfälzer zu werden. Beweise lieferte er hierfür in der noch jungen Spielzeit bereits einige.