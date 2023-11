Experte kritisiert DFB wegen Adeyemi-Kritik und nimmt BVB-Profi in Schutz

Karim Adeyemi (21) sorgte in den letzten Wochen eher neben dem Platz für Schlagzeilen und steckt sportlich seit langem in der Krise. Vor allem die Absage für die U21-Nationalmannschaft erntete viel Kritik. Nun springt ein Experte dem BVB-Profi zur Seite und kritisiert den DFB.

Es läuft nicht für Karim Adeyemi: Nach 13 Saisonspielen wartet der 21-Jährige weiterhin auf seinen ersten Treffer, am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (4:2) fehlte er dann auch noch krankheitsbedingt. Kürzlich sorgte er zudem mit einer Absage für die U21-Länderspiele für Wirbel. Daraufhin kritisierten ihn sowohl DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) und dessen Vize Hans-Joachim Watzke (64).

"Ist meiner Meinung nach grenzwertig"

Nun springt ihm Experte Dietmar Hamann zur Seite: "Erstmal ist die Frage, ob es die Aufgabe des DFB-Präsidenten ist, zu so einer Personalie oder Entscheidung seine Meinung abzugeben. Es ist sein gutes Recht, aber ich glaube, da muss er seine Worte etwas besser wählen", sagte der Ex-Nationalspieler.

Hamann sehe "das alles nicht so tragisch. Er hat keine gute Phase. Hätte ihm das so viel gebracht, bei der U21 zwei Spiele zu machen?" Sollte Adeyemi die Zeit im Training des BVB genutzt haben, sei es laut Hamann sinnvoller gewesen, als wenn er zur Nationalmannschaft gereist wäre.

"Deswegen ist es meiner Meinung nach grenzwertig, wenn ein Watzke das dann unterstreicht, der im Verein ist. Die Entscheidung war ja mit den Dortmundern abgesprochen. Die Frage ist, ob nicht die Dortmunder dem DFB hätten absagen sollen", sagte der 50-Jährige.

Hamann sieht EM-Teilnahme für Adeyemi nicht ausgeschlossen

Zudem sieht Hamann auch einen Vorteil für die A-Nationalmannschaft, wenn Adeyemi wieder in Form kommen würde. "Ich glaube auch, dass er für die EM ein unheimlich wichtiger Spieler ist. Denn dieses absolute Tempo haben wir wahrscheinlich in der Offensive nur mit Sane. Ein Adeyemi, wenn in Form, würde uns sehr guttun", meinte Hamann.

