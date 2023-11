"Das ist keine Mannschaft": BVB kassiert heftige Breitseite

Edin Terzic und der BVB stehen in der Kritik - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Borussia Dortmund steckt trotz zuletzt starker Spiele in der Champions League in einer Krise. Spätestens nach der Niederlage gegen den VfB Stuttgart herrscht Krisenstimmung. Experte Lothar Matthäus (62) fällt ein knallhartes Urteil und sieht die Ziele des Klubs in Gefahr.