Borussia Dortmund : "Extrem enttäuscht": Michael Zorc knöpft sich BVB-Stars vor

Es braucht nicht das Wissen eines Fußballexperten zu haben, um beim Blick auf die Ergebnisse von Borussia Dortmund in dieser Saison diagnostizieren zu können, dass die Schwarz-Gelben ein großes Problem damit haben, konstante Leistungen abzurufen.

Das war unter Lucien Favre so, und das trifft auch noch unter dem neuen Trainer Marco Rose zu. Entsprechend gereizt ist momentan die Stimmung an der Dortmunder Strobelallee. Das zieht sich bis in die oberste Etage.