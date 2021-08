Borussia Dortmund : FC Bayern und BVB gehen leer aus: Milan in Verhandlungen mit Romain Faivre

Faivre gehört mit seinen 23 Jahren zu den Shootingstars der Ligue 1. Der FC Bayern sowie der BVB hatten in der Vergangenheit genauso Interesse signalisiert wie Borussia Mönchengladbach. Die Pole Position nimmt allerdings der AC Mailand ein.

"Wir befinden uns in Verhandlungen", sagte Lorenzi, "aber wir sind auch enttäuscht über die Haltung des Spielers." Ein erstes Angebot der Rossoneri über zehn Millionen Euro plus Boni soll Brest abgelehnt haben. Der französische Erstligist beharrt wohl auf seiner Forderungen in Höhe von 15 Millionen Euro.

Noch bis Dienstagabend haben die Mailänder Zeit, den Deal abzuwickeln. Bis dahin stehen noch äußerst diffizile Gesprächsrunden bevor. "Die Verhandlungen sind im Gange. Es sind noch 48 Stunden bis zum Ablauf der Frist, aber wir sind noch weit von einer Einigung entfernt", erläutert Brest-Manager Lorenzi.