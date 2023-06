Fenerbahce will dem BVB türkisches Juwel wegschnappen

Um die Quote an türkischen Spielern zu erfüllen, beschäftigt sich Fenerbahce auch mit Spielern, die über einen deutschen Hintergrund verfügen. Dazu gehört mitunter Göktan Gürpüz.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ist nach Angaben von Enganche Sports ein Thema in Istanbul. Fenerbahce interessiere sich für einen Transfer des 17-Jährigen, heißt es.

BVB-Talent Göktan Gürpüz mit der Türkei unterwegs

Gürpüz ist in Duisburg geboren und aufgewachsen, seine Wurzeln liegen aber auch in der Türkei. Mit der U21-Auswahl der Halbmonde ist er aktuell auf Länderspielreise, spielt an diesem Dienstag (19 Uhr) gegen Bosnien-Herzegowina.

In der vergangenen Drittliga-Saison kam Gürpüz auf 14 Einsätze für den BVB II. Außerdem spielte er regelmäßig in der Youth League, war dort Stammspieler. Gürpüz' Vertrag läuft noch bis 2025.

Verwendete Quellen

Enganche Sports