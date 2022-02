Borussia Dortmund : Frankreich-Juwel Hugo Ekitike beim BVB gehandelt

Hugo Ekitike gehört in seiner Heimat Frankreich zu den besten Spielern seiner Altersklasse. Das weckt offenbar bei Borussia Dortmund Begehrlichkeiten.

"Der Anspruch ist es, sich um die besten Talente vor allem in Europa, aber auch weltweit zu kümmern", sagte der scheidende Sportdirektor von Borussia Dortmund, Michael Zorc, dem kicker. Und prompt wird das nächste Gerücht in Umlauf gebracht, das von einem möglichen Talentetransfer handelt.

Die Bild sagt dem DFB-Pokalsieger Interesse an Hugo Ekitike nach. Der technisch beschlagene 19-Jährige kommt in der laufenden Saison auf neun Tore und drei Vorlagen in der Ligue 1 und verfügt bei Stade Reims noch über einen bis 2024 datierten Vertrag. Dort startete er nach einer Ausleihe nach Dänemark durch.