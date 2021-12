Borussia Dortmund : Für BVB-Juwel Youssoufa Moukoko ist 2021 gelaufen

Da eine solche Blessur nicht in wenigen Tagen ausgeheilt ist, wird Moukoko für den BVB in den kommenden Wochen nicht mehr auf dem Platz stehen. Die Hinrunde ist für den 17-Jährigen daher gelaufen.

Moukoko kommt in dieser Saison nicht wirklich in Fahrt. Zahlreiche Verletzung verhinderten, dass er an seiner guten Entwicklung anknüpfen konnte. In der Bundesliga kam er nur sechsmal zum Einsatz.