Galatasaray-Interesse: BVB soll Schmerzgrenze für Salih Özcan definieren

In schöner Regelmäßigkeit wird Salih Özcan mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht. Von dort gilt unter anderem Galatasaray als konkreter Interessent. Der BVB soll ab einer gewissen Summe verkaufsbereit sein.

Dass über die Zukunft von Salih Özcan spekuliert wird, ist nicht neu. In den letzten Tagen sowie im vergangenen Sommer waren in der Presse Mutmaßungen über einen allfälligen Türkei-Wechsel angestellt worden. Galatasaray strebt einen Transfer an, heißt es.

In einem Beitrag des Pay-TV-Senders Sky wird darüber berichtet, dass Borussia Dortmund Özcan für rund 20 Millionen Euro abgeben würde. Dass zeitnah eine Offerte in dieser Höhe in den schwarz-gelben Büros eingereicht wird, erscheint kaum realistisch.

Özcan kommt in dieser Saison aber immerhin öfter zum Einsatz als erwartet. Der defensive Mittelfeldspieler steht bei sechs Startelfeinsätzen in der Bundesliga sowie deren zwei in der Champions League.

Salih Özcan steht für den BVB häufig im Einsatz

Der Hauptgrund für Özcans verhältnismäßig hohe Einsatzzeiten ist die Verletzungsanfälligkeit seiner Konkurrenten. Felix Nmecha, Emre Can und Marcel Sabitzer stehen in der Hierarchie eigentlich vor dem türkischen Nationalspieler, müssen aber immer wieder passen.

Özcan soll sich vom kontinuierlich vorgetragenen Interesse aus der Türkei geschmeichelt fühlen, hege derzeit allerdings keine Absichten, den BVB zu verlassen. Dort ist sein Vertrag noch bis 2026 gültig. Özcan kam 2022 für fünf Millionen Euro als Schnäppchen vom 1. FC Köln.

