"Volle Konzentration auf RB" Geplatzter BVB-Wechsel: Marcel Halstenberg blickt nur noch nach vorne

Halstenberg, der einst in der Jugendabteilung der Westfalen unterwegs war und dessen Bruder Fan des BVB ist, liebäugelte durchaus mit einer Anstellung bei den Schwarzgelben, doch dann machte ihm eine Kapselverletzung einen Strich durch die Rechnung.

An Dortmund verschwendet 30-Jährige nun aber keine Gedanken mehr. Anfang Juni verlängerte er seinen Vertrag in Leipzig bis 2024. "Ab sofort sind zwei Jahre volle Konzentration auf RB angesagt", betont Halstenberg, der mit den Sachsen im Mai den DFB-Pokal in Nachthimmel von Berlin stemmte und den ersten Titel der jungen Vereinsgeschichte gewann.