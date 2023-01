Gespräche laufen: Thorgan Hazard vor Winter-Abschied?

Wie die niederländische Tageszeitung Eindhovens Dagblad berichtet, zeigt PSV Eindhoven Interesse einer Zusammenarbeit mit dem 29-Jährigen. Manager Marcel Brands habe Hazard bereits kontaktiert, heißt es.

Der Bruder von Real-Superstar Eden Hazard steht bei Borussia Dortmund aktuell auf dem Abstellgleis. In der laufenden Saison kommt er bisher erst auf 739 Spielminuten (Quelle: Transfermarkt.de), zuletzt fehlte der Offensivspieler zweimal im Kader von Trainer Edin Terzic.

Hazards Vertrag bei den Schwarzgelben läuft 2024 aus. Sebastian Kehl ließ die Zukunft des ehemaligen Gladbachers zuletzt offen. "Was in den nächsten Tagen passieren wird, kann ich heute noch nicht sagen", sagte der BVB-Sportdirektor am Sonntag.