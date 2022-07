Borussia Dortmund Gio Reyna & Mateu Morey: BVB-Trainer Terzic muss Sorgenkinder "bremsen"

Edin Terzic (39) sprach zu Beginn der Woche in einer Medienrunde unter anderem über seine zwei Problemfälle, die in der abgelaufenen Spielzeit aufgrund ihrer Verletzungen größtenteils außen vor blieben. Reyna erwischte es in den letzten zwölf Monaten gleich mehrfach, vor allem muskuläre Probleme machten ihm schwer zu schaffen.

Nach dieser harten Zeit will Terzic seinen ehrgeizigen Offensivspieler mit Bedacht zurück an den Profialltag heranführen. "Gio war lange raus. Wir wollen jetzt nicht für den nächsten Rückschlag sorgen, sondern, dass er wieder Vertrauen in sich, in seinen Körper bekommt, dass er wieder den Spaß am Fußball hat." Terzic gilt als Bewunderer Reynas. Der Trainer sieht in ihm nach Aussage von Sport1-Reporter Patrick Berger sogar den Nachfolger von Kapitän Marco Reus.