Giovanni Reyna: Eltern bringen dunkles Geheimnis um seinen Trainer ans Licht

Der offensive Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund kam bei der WM in Katar lediglich zweimal zum Einsatz. Berhalter erklärte auf einer Pressekonferenz, dass er einen seiner Spieler beinahe zur Abreise gezwungen hätte, weil dessen Verhalten auf und neben dem Platz nicht der Norm entsprach.

Reyna bestätigte wenige Stunden später auf Instagram, dass er dieser Profi war, über den sein Trainer so geschimpft hat. In der Folge prasselte massive Kritik auf den BVB-Kicker ein. Seine Eltern wussten sich nicht besser zu helfen, als US-Sportdirektor Earnie Stewart am 11. Dezember zu kontaktieren.

"Ich wollte nur, dass Earnie sicherstellt, dass es keine weiteren Angriffe auf meinen Sohn gibt", erklärte sich Reynas Mutter Danielle in einem Statement. In dem Telefonat erwähnte sie schließlich einen Vorfall aus Berhalters Vergangenheit, der den Stein ins Rollen brachte.

Reynas Mutter bringt Berhalters Geheimnis ans Licht

Der US-Coach hat seine heutige Ehefrau im Alter von 18 Jahren nach einer Auseinandersetzung in einer Bar getreten. "Rosalind Berhalter war meine Mitbewohnerin, Teamkollegin und beste Freundin und ich habe sie durch das darauf folgende Trauma unterstützt", schilderte Danielle weiter.