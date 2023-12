Giovanni Reyna begehrt – Bundesliga-Trio heiß auf BVB-Pechvogel

Um Giovanni Reyna ist es in den letzten Monaten ziemlich still geworden. Das einst hoch gehandelte Toptalent steht vor richtungsweisenden Wochen. Dem BVB bieten sich offenbar durchaus Verkaufsmöglichkeiten.

Das Lazarett von Borussia Dortmund hat in diesen Tagen noch mal deutlichen Zuwachs erhalten. Über Giovanni Reyna gab es mit Blick auf das Heimspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig (2:3) immerhin mal wieder etwas Positives zu berichten.

"Gute Nachrichten: Gio Reyna und Niklas Süle konnten mit uns auf dem Trainingsplatz stehen, sodass wir davon ausgehen, dass beide morgen zur Verfügung stehen", sagte Trainer Edin Terzic während der offiziellen Pressekonferenz vor der Partie. Immerhin acht Minuten durfte der Offensivspieler letztendlich ran.

Positive Nachrichten um Reyna sind nun schon länger ziemlich selten geworden. Einst als kommendes Supertalent gefeiert, ist der 21-Jährige in eine schwere sportliche Depression geraten. In dieser Saison stand er nur achtmal auf dem Platz, sammelte dabei nur 259 Minuten.

Giovanni Reyna ist beim BVB schon lange vom Pech verfolgt - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Reynas seit geraumer Zeit stagnierende Entwicklung soll sogar in der Geschäftsführung für Misstöne sorgen. Der US-Amerikaner steht vor richtungsweisenden Wochen. Packt er es noch mal, sich beim BVB in den Fokus zu spielen oder ist ein Wechsel für das weitere Heil seiner Karriere der beste Schritt?

Verlässt er den BVB? Giovanni Reyna in der Bundesliga gefragt

Zumindest an Interessenten scheint es nicht zu mangeln. Nach Informationen des Journalisten Ekrem Konur beschäftigen sich drei nicht näher genannte Klubs aus der Bundesliga mit Reyna. Darüber hinaus soll es Interessenten in der spanischen LaLiga sowie der italienischen Serie A geben.

Thema sei hierbei jeweils eine Verpflichtung im Januar. Reynas Vertrag ist noch bis 2025 gültig, im Sommer kommenden Jahres steht dann so oder so eine grundlegende Zukunftsanalyse gemeinsam mit den Dortmunder Borussen an.

