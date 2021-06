Borussia Dortmund : Golden Boy 2021: Diese 100 Jungstars jagen Erling Haaland

Gesucht wird der Nachfolger von Erling Haaland. Der Dortmunder Shootingstar hatte sich 2020 den Preis als bester Jungprofi der Welt geschnappt, unter anderem Ansu Fati vom FC Barcelona und Alphonso Davies (Bayern München) sowie Jadon Sancho (BVB) ausgestochen.

Nun lädt die Tuttosport wieder zur Abstimmung. 100 junge Spieler im Alter bis 21 Jahre sind in der Vorauswahl vertreten. Darunter drei Jungstars vom FC Barcelona: Innenverteidiger und Neuzugang Eric Garcia (20), EM-Fahrer Pedri (18) und Eigengewächs Ilaix Moriba (18).

Vorjahres-Shooting-Star Ansu Fati schafft es verletzungsbedingt nicht in die Vorauswahl, der Stürmer hatte sich im November am Meniskus verletzt und war in der Folge bis zum Saisonende ausgefallen.