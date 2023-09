Gregor Kobel: So will der BVB-Keeper Kylian Mbappe stoppen

Wenn der BVB in der Gruppenphase der Champions League auf PSG trifft, wird es für Gregor Kobel wohl ein ereignisreicher Dienstagabend. Dortmunds Schlussmann hat insbesondere Riesenrespekt vor Kylian Mbappe.

Kobel erörtert seinen Plan, wie er den Ausnahmestürmer stoppen möchte: "Mbappe hat ein brutales Tempo und einen guten Abschluss. Für mich ist wichtig, dass ich mich in eine gute Position bringe und auf den Ball reagieren kann."

"Sie haben vorne eine riesige Qualität", weiß Gregor Kobel nicht erst seit der Pressekonferenz, was da am Dienstag (21 Uhr) im ersten Spiel der Gruppenphase der Champions League bei PSG auf ihn zurollen dürfe.

Trotz der Vorkommnisse in den vergangenen Wochen, in denen es zwischen Paris Saint-Germain und Kylian Mbappe auf extrem unangenehmen Weise eskalierte , ist der 24-Jährige einer der Superstars der Branche.

Will den BVB bezwingen: Kylian Mbappe - Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Gregor Kobel: BVB muss noch mehr aufpassen als in Freiburg

Erst einmal in dieser Pflichtspielsaison behielt Kobel eine weiße Weste. Im Prinzenpark werden vergleichsweise noch kniffligere Aufgaben auf den Schweizer Torhüter zukommen. Das weiß er und warnt nach dem 4:2-Sieg am zurückliegenden Wochenende in Freiburg.

"Paris wird seine Chancen besser nutzen als Freiburg", hebt Kobel nochmals die ungemeine Pariser Qualität heraus. "Aber wir werden bereit sein. Wir müssen uns ins Zeug legen. Es wird ein 90-Minuten-Job." Kylian Mbappe kommt auf sieben Tore in den ersten vier Meisterschaftsspielen.