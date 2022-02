Borussia Dortmund : Ilkay Gündogan nennt Dortmunds größte Schwachstelle

Borussia Dortmund hat in dieser Saison sowohl national als auch international zuweilen stark enttäuscht. Kritiker, Spieler und Trainer grübeln über die Ursache für die schlechten Leistungen. Ilkay Gündogan will den Grund ausgemacht haben.

Der frühere Borusse, der die Spiele seines alten Teams immer noch genaustens verfolgt, stößt im Interview mit Sport Bild zu Beginn in das gleich Horn wie alle Experten. "Ich glaube, Qualität ist es nicht. Es ist sehr, sehr viel Qualität da, in der Breite sogar mehr, als damals zu meiner Zeit." Wenn es nicht am Personal liegt, woran denn dann?

"Manchmal fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass man ganz oben mitspielen kann. Einfach diese Selbstverständlichkeit, dass man gut genug ist, um mit den Top-Mannschaften mitzuhalten." Das fehlende Selbstbewusstsein könnte auch der Grund dafür sein, dass der BVB im Fernduell mit dem FC Bayern zu viele wichtige Punkte liegenlässt, die im Kampf um die Meisterschaft letztlich fehlen.