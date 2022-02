Borussia Dortmund : 50 Millionen: Ausrüster-Fight um Erling Haaland wird heißer

Den meisten Experten stellt sich im Sommer nicht die Frage, ob Erling Haaland Borussia Dortmund verlässt, sondern nur, wohin es ihn nach dieser Saison zieht. Mit einem Trip in den Süden Deutschlands entfachte der Angreifer jetzt neue Spekulationen.

Die Bild-Zeitung will erfahren haben, dass sich Haaland nach Herzogenaurach begab, um sich mit den Verantwortlichen von Adidas zu treffen. Der deutsche Sportartikelhersteller rüstet unter anderem Real Madrid aus und würde den Norweger ebenfalls gerne unter Vertrag nehmen.

Die Königlichen wurden in den vergangenen Monaten vermehrt mit Kylian Mbappe und Erling Haaland in Verbindung gebracht. Einen der beiden Stürmer werden die Spanier wohl in der kommenden Transfer-Periode verpflichten. Dass Mbappe kommt, ist wahrscheinlicher.