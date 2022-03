Borussia Dortmund : Haaland-Erbe: Timo Werner rückt auf BVB-Agenda

Schon allein aus Gründen der Prophylaxe muss Borussia Dortmund den Stürmermarkt im Blick behalten. Das liegt an der ungewissen Zukunft von Erling Haaland, dessen Kaderplatz Timo Werner übernehmen könnte.

Sollte diese Personalie tatsächlich ernsthaft behandelt werden, müssen sich die Dortmunder Gedanken über ihre Gehaltsordnung machen. Werner wird auf der Insel mit 15 bis 16 Millionen Euro alimentiert, was wiederum eine Sprengung des schwarz-gelben Gefüges nach sich ziehen würde. Dort ist Marco Reus mit zwölf Millionen Euro Topverdiener.

Der BVB denkt zumindest über den Stürmer des FC Chelsea nach, berichtet der Pay-TV-Sender Sky. In konkreten Verhandlungen sei der Bundesligist mit den Westlondoner allerdings (noch) nicht getreten. Werner soll die planenden Abteilungen vor allem durch sein Tempo überzeugen, das dem BVB in dieser Saison besonders abgeht.

Chelsea ist dem Bericht zufolge nicht unzufrieden mit der Entwicklung, die Werner seit seinem Wechsel im Sommer 2020 genommen hat, würde aber durchaus Gesprächsbereitschaft signalisieren. Dafür müsste es aber zunächst ernsthafte Transferbestrebungen aus Dortmund geben.

Timo Werner wäre nicht der Eins-zu-Eins-Ersatz für Erling Haaland

Klar ist, dass Werner von seiner Veranlagung her nicht dem Typus Haaland entspricht – und auch seine Torgefahr ist nicht so ausgeprägt wie beim Norweger, an die schon eher Karim Adeyemi herankommt. Für den soll RB Salzburg aber noch zu viel Ablöse verlangen: 40 Millionen Euro.

Werner musste sich nach dem im Elfmeterschießen verlorengegangenen Ligapokalfinale gegen den FC Liverpool heftige Kritik gefallen lassen. "Chelsea ist mit Werner auf dem Platz gelandet", ging Liverpool-Legende Jamie Redknapp Werner bei Sky scharf an. "Ich sehe ihn an, jemand, der nicht weiß, was er tut, aber er hat diesen Chaos-Faktor."