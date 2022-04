Haaland-Nachfolge? BVB setzt auf Donyell Malen und hofft auf Lewandowski-Effekt

Borussia Dortmund muss im Sommer mit großer Gewissheit Top-Stürmer Erling Haaland verabschieden. In Donyell Malen sehen die Verantwortlichen offenbar den Erben des Norwegers. Sebastian Kehl pries den Angreifer zumindest dementsprechend an.

Obwohl der Start eher holprig verlief, hält Kehl große Stücke auf den 30-Millionen-Mann. "Inzwischen hat er in allen Bereichen zugelegt, auch wenn er noch lange nicht am Ende der Entwicklung angekommen ist", prognostizierte der designierte Sportdirektor des BVB im kicker in Sachen Malen.

Die Dortmunder gaben ihren niederländischen Neuzugang trotz seiner Anpassungsschwierigkeiten niemals auf, da das Bestreben des Spielers immer erkennbar war. "Donny hat sich immer extrem bemüht, die Dinge, die der Trainer einfordert, auch umzusetzen", hielt Kehl fest.